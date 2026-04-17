Apéro book avec Morgan Sicard Librairie de l’Olivier Nyons

Nyons

Apéro book avec Morgan Sicard

Librairie de l’Olivier 8 Place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Rencontre avec Morgan Sicard pour la présentation de sa bande dessinée L’Odyssée du Fromage , suivie d’une dégustation de fromages. Réservation conseillée.

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Librairie de l’Olivier 8 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr

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English :

Meet Morgan Sicard for a presentation of his comic strip L’Odyssée du Fromage , followed by a cheese tasting. Reservations recommended.

L’événement Apéro book avec Morgan Sicard Nyons a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale