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Apéro book avec Morgan Sicard Librairie de l’Olivier Nyons

Apéro book avec Morgan Sicard Librairie de l’Olivier Nyons vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Librairie de l'Olivier

Adresse : 8 Place de la Libération

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Nyons

Apéro book avec Morgan Sicard

Librairie de l’Olivier 8 Place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Rencontre avec Morgan Sicard pour la présentation de sa bande dessinée L’Odyssée du Fromage , suivie d’une dégustation de fromages. Réservation conseillée.
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Librairie de l’Olivier 8 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91  librairie.olivier@club-internet.fr

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English :

Meet Morgan Sicard for a presentation of his comic strip L’Odyssée du Fromage , followed by a cheese tasting. Reservations recommended.

L’événement Apéro book avec Morgan Sicard Nyons a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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