Apéro book avec Morgan Sicard Librairie de l’Olivier Nyons
Apéro book avec Morgan Sicard Librairie de l’Olivier Nyons vendredi 17 avril 2026.
Nyons
Apéro book avec Morgan Sicard
Librairie de l’Olivier 8 Place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17 20:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Rencontre avec Morgan Sicard pour la présentation de sa bande dessinée L’Odyssée du Fromage , suivie d’une dégustation de fromages. Réservation conseillée.
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Librairie de l’Olivier 8 Place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr
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English :
Meet Morgan Sicard for a presentation of his comic strip L’Odyssée du Fromage , followed by a cheese tasting. Reservations recommended.
L’événement Apéro book avec Morgan Sicard Nyons a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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