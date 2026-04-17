Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée tapas Restaurant la Restanque Nyons

Soirée tapas Restaurant la Restanque Nyons vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Restaurant la Restanque

Adresse : 76 Promenade de la digue

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Nyons

Soirée tapas

Restaurant la Restanque 76 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Soirée tapas animée par Chris Anim
Plateau tapas individuels ou à partager
Soirée dansante avec karaoké
  .

Restaurant la Restanque 76 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 63 29  larestanque-cheznadia@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tapas evening hosted by Chris Anim
Individual or shared tapas platter
Dance party with karaoke

L’événement Soirée tapas Nyons a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Nyons (Drôme)