Soirée tapas Restaurant la Restanque Nyons
Soirée tapas Restaurant la Restanque Nyons vendredi 17 avril 2026.
Nyons
Soirée tapas
Restaurant la Restanque 76 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Soirée tapas animée par Chris Anim
Plateau tapas individuels ou à partager
Soirée dansante avec karaoké
.
Restaurant la Restanque 76 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 63 29 larestanque-cheznadia@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tapas evening hosted by Chris Anim
Individual or shared tapas platter
Dance party with karaoke
L’événement Soirée tapas Nyons a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Apéro book avec Morgan Sicard Librairie de l’Olivier Nyons 17 avril 2026
- Radio Micheline Nyons 18 avril 2026
- Journée jeux de société Service Jeunesse Nyons 18 avril 2026
- En fin de conte L’Electron Libre Nyons 18 avril 2026
- Révélation inattendue d’un métier Maison de Pays. Salle 3 Nyons 18 avril 2026