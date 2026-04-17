Soirée tapas Restaurant la Restanque Nyons

Nyons

Soirée tapas

Restaurant la Restanque 76 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Soirée tapas animée par Chris Anim

Plateau tapas individuels ou à partager

Soirée dansante avec karaoké

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Restaurant la Restanque 76 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 63 29 larestanque-cheznadia@orange.fr

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English :

Tapas evening hosted by Chris Anim

Individual or shared tapas platter

Dance party with karaoke

L’événement Soirée tapas Nyons a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale