Journée jeux de société Service Jeunesse Nyons

Nyons

Journée jeux de société

Service Jeunesse 1 avenue Frédéric Mistral Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Rejoignez nous pour la 4ème édition de la journée jeux à Nyons, au local du Service Jeunesse. Au programme découverte de jeux inédits, jeux nommés aux As d’Or de cette année, repas partagé et bonne ambiance.

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Service Jeunesse 1 avenue Frédéric Mistral Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 j.barnouin@nyons.com

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English :

Join us for the 4th edition of the Nyons games day, at the Service Jeunesse premises. On the program: discovery of new games, games nominated for this year’s As d’Or, a shared meal and a great atmosphere.

L’événement Journée jeux de société Nyons a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale