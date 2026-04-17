Journée jeux de société Service Jeunesse Nyons
Journée jeux de société Service Jeunesse Nyons samedi 18 avril 2026.
Nyons
Journée jeux de société
Service Jeunesse 1 avenue Frédéric Mistral Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Rejoignez nous pour la 4ème édition de la journée jeux à Nyons, au local du Service Jeunesse. Au programme découverte de jeux inédits, jeux nommés aux As d’Or de cette année, repas partagé et bonne ambiance.
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Service Jeunesse 1 avenue Frédéric Mistral Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 j.barnouin@nyons.com
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English :
Join us for the 4th edition of the Nyons games day, at the Service Jeunesse premises. On the program: discovery of new games, games nominated for this year’s As d’Or, a shared meal and a great atmosphere.
L’événement Journée jeux de société Nyons a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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