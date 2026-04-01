Révélation inattendue d’un métier Maison de Pays. Salle 3 Nyons
Révélation inattendue d’un métier Maison de Pays. Salle 3 Nyons samedi 18 avril 2026.
Nyons
Révélation inattendue d’un métier
Maison de Pays. Salle 3 128, Promenade de la Digue Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Marc-Henri Boisse lit une nouvelle de Stephan Zweig intitulée Révélation inattendue d’un métier .
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Maison de Pays. Salle 3 128, Promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
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English :
Marc-Henri Boisse reads a short story by Stephan Zweig entitled Révélation inattendue d’un métier .
L’événement Révélation inattendue d’un métier Nyons a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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