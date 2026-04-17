Nyons

Radio Micheline

63 Rue de la Maladrerie Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Radio Micheline propose les 18 et 19 avril Micheline au fil du sillon spécial Disquaire Day, au 3 Platanes.

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63 Rue de la Maladrerie Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 04 60 99 gaia.durivau@wanadoo.fr

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English :

On April 18 and 19, Radio Micheline presents Micheline au fil du sillon a special Disquaire Day event, at 3 Platanes.

L’événement Radio Micheline Nyons a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale