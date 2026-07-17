Apéro Bulles, Médiathèque Des Chartreux, Issy-les-Moulineaux
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Des Chartreux · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Apéro Bulles Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Des Chartreux Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Amateurs ou curieux, venez partager votre passion pour la BD et échanger coups de cœur, anecdotes et découvertes autour des dernières nouveautés… le tout accompagné d’une petite collation conviviale.
Médiathèque Des Chartreux 2 rue du Clos-Munier 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 https://mediatheques.ville-issy.fr/
Biblis en folie 2026
© Biblis en folie
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