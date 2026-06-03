Apéro citoyen Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Apéro citoyen Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS jeudi 11 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
La Maison de la Vie Associative et Citoyenne vous invite à un apéro citoyen entre habitants du 7ᵉ arrondissement ! Ce moment convivial sera l’occasion de faire connaissance, d’échanger sur la vie du quartier et de partager un agréable moment ensemble. Des pizzas seront offertes par l’organisation, et chacun est invité à apporter une spécialité, une boisson ou quelque chose à grignoter afin de garnir le buffet et de faire découvrir ses saveurs préférées. Nous vous attendons nombreux pour ce temps de rencontre et de partage !
L’association 1lettre 1sourire tiendra un stand pour que vous puissiez écrire une lettre à des personnes isolées.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
La maison de la Vie Associative et Citoyenne organise un apéro citoyen entre habitants du 7ème !
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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