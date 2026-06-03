Apéro citoyen Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne vous invite à un apéro citoyen entre habitants du 7ᵉ arrondissement ! Ce moment convivial sera l’occasion de faire connaissance, d’échanger sur la vie du quartier et de partager un agréable moment ensemble. Des pizzas seront offertes par l’organisation, et chacun est invité à apporter une spécialité, une boisson ou quelque chose à grignoter afin de garnir le buffet et de faire découvrir ses saveurs préférées. Nous vous attendons nombreux pour ce temps de rencontre et de partage !

L’association 1lettre 1sourire tiendra un stand pour que vous puissiez écrire une lettre à des personnes isolées.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

La maison de la Vie Associative et Citoyenne organise un apéro citoyen entre habitants du 7ème !

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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