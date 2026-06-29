Apéro concert Amina Mezaache & Maracuja Maison de l’Aventure La Chapelle-en-Vercors
Apéro concert Amina Mezaache & Maracuja Maison de l’Aventure La Chapelle-en-Vercors vendredi 31 juillet 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Apéro concert Amina Mezaache & Maracuja
Maison de l’Aventure 105 rue des perce neige La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – – 10 EUR
prix libre prix solidaire 10 euro
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La Maison de l’Aventure accueil un groupe de jazz/brésil venu nous partager quelques couleurs en cette belle nuit d’été, en plein air sous les étoiles. On vous attends à partir de 18h avec une petite restauration maison. Prix libre montant solidaire 10€
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Maison de l’Aventure 105 rue des perce neige La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes coordination@vertapop.fr
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English :
La Maison de l’Aventure is hosting a Brazilian jazz group that will be sharing some vibrant sounds with us on this beautiful summer night, outdoors under the stars. We’ll be waiting for you starting at 6 p.m. with some light, homemade refreshments. Pay what you can: suggested donation of 10?
L’événement Apéro concert Amina Mezaache & Maracuja La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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