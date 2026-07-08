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AGENDA · Loches

Apéro-concert avec Loches en Harmonie Loches

dimanche 20 septembre 2026 · Loches

Apéro-concert avec Loches en Harmonie Loches

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Loches

Apéro-concert avec Loches en Harmonie

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Apéro-concert avec Loches en Harmonie
Apéro-concert avec Loches en Harmonie   .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05  mcvi@wanadoo.fr

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English :

Pre-concert reception with the Classicordes guitar ensemble

L’événement Apéro-concert avec Loches en Harmonie Loches a été mis à jour le 2026-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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