Informations pratiques

Loches

Apéro-concert avec Loches en Harmonie

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Apéro-concert avec Loches en Harmonie

Apéro-concert avec Loches en Harmonie .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05 mcvi@wanadoo.fr

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English :

Pre-concert reception with the Classicordes guitar ensemble

L’événement Apéro-concert avec Loches en Harmonie Loches a été mis à jour le 2026-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire