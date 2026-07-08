AGENDA · Loches
Apéro-concert avec Loches en Harmonie Loches
dimanche 20 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Apéro-concert avec Loches en Harmonie
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Apéro-concert avec Loches en Harmonie
Apéro-concert avec Loches en Harmonie .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05 mcvi@wanadoo.fr
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English :
Pre-concert reception with the Classicordes guitar ensemble
L’événement Apéro-concert avec Loches en Harmonie Loches a été mis à jour le 2026-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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