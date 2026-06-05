Baud

Apéro-concert

Place du Champ de Foire Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Profitez d’un apéro-concert en extérieur avec le groupe Póg Mahone à partir de 18h30 au Champ de Foire.

L’entrée est gratuite et une buvette est proposée sur place. Au bénéfice de l’école Diwan. .

Place du Champ de Foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 02 29

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English :

L’événement Apéro-concert Baud a été mis à jour le 2026-06-01 par OT BAUD Communauté