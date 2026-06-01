Baud

Vide dressing

4 rue de la Libération Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Petits prix garantis sur jouets, livres, vêtements bébé, enfants, femmes et hommes, ainsi que des articles de seconde main. Une belle occasion de chiner tout en soutenant une initiative locale !

De 9h à 17h. Baud Solidaire. .

4 rue de la Libération Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 40 06 66 19

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English :

L’événement Vide dressing Baud a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BAUD Communauté