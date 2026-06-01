Vide dressing Baud
Vide dressing Baud samedi 27 juin 2026.
Baud
Vide dressing
4 rue de la Libération Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Petits prix garantis sur jouets, livres, vêtements bébé, enfants, femmes et hommes, ainsi que des articles de seconde main. Une belle occasion de chiner tout en soutenant une initiative locale !
De 9h à 17h. Baud Solidaire. .
4 rue de la Libération Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 40 06 66 19
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English :
L’événement Vide dressing Baud a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BAUD Communauté
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