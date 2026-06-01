Pièce de théâtre La Réunification des deux Corées Auditorium, Quatro Baud
Pièce de théâtre La Réunification des deux Corées Auditorium, Quatro Baud vendredi 26 juin 2026.
Baud
Pièce de théâtre La Réunification des deux Corées
Auditorium, Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Avec un titre comme ça, on pourrait s’attendre à un spectacle sur la géopolitique mais pas du tout ! La Réunification des deux Corées , de Joël Pommerat c’est la métaphore du couple, autant dire que la vie à deux, ce n’est pas gagné !
À travers une série de scènes autonomes, Faces&Cie sous la direction de Caroline Bonis, explore la relation amoureuse dans son rapport au langage et à la vérité, et en offre une vision , étrange, drôle et sensible.
L’amour n’est-il qu’une histoire qu’on aime se raconter à soi-même, contredite par la réalité, construite et déconstruite par les mots ? Vous avez 2 heures !
Sinon, venez voir le spectacle et on en discutera ensemble après. A vite !
20h30 Gratuit. Faces & Cie. .
Auditorium, Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Pièce de théâtre La Réunification des deux Corées Baud a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BAUD Communauté
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