Pièce de théâtre La Réunification des deux Corées Auditorium, Quatro Baud

Baud

Pièce de théâtre La Réunification des deux Corées

Auditorium, Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Avec un titre comme ça, on pourrait s’attendre à un spectacle sur la géopolitique mais pas du tout ! La Réunification des deux Corées , de Joël Pommerat c’est la métaphore du couple, autant dire que la vie à deux, ce n’est pas gagné !

À travers une série de scènes autonomes, Faces&Cie sous la direction de Caroline Bonis, explore la relation amoureuse dans son rapport au langage et à la vérité, et en offre une vision , étrange, drôle et sensible.

L’amour n’est-il qu’une histoire qu’on aime se raconter à soi-même, contredite par la réalité, construite et déconstruite par les mots ? Vous avez 2 heures !

Sinon, venez voir le spectacle et on en discutera ensemble après. A vite !

20h30 Gratuit. Faces & Cie. .

Auditorium, Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne

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L’événement Pièce de théâtre La Réunification des deux Corées Baud a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BAUD Communauté