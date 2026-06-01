Apéro Concert des jeudis de Juin La Trinité-sur-Mer
Apéro Concert des jeudis de Juin La Trinité-sur-Mer jeudi 18 juin 2026.
La Trinité-sur-Mer
Apéro Concert des jeudis de Juin
La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Aux Terrasses de la Plage, nous organisons des animations musicales les jeudis de juin et septembre de 18 h à 21 h
Rdv le 4 et le 18 juin avec le trio Karoussel : chant, percussions et guitare
Rythme venant de la Réunion et des îles .
La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 84 15
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English :
L’événement Apéro Concert des jeudis de Juin La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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