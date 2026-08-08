Informations pratiques

Tanlay

Apéro-Concert NEW MOON

Base de loisirs HALIOTIS Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Rendez-vous à la base de loisirs de l’Haliotis pour profiter d’un apéro-concert en présence du groupe New Moon !

Pour ceux qui le souhaitent, assistez au concert directement depuis nos bateaux, avec apéro à bord

Pensez à réserver 06 27 06 32 18

Entrée gratuite Snack et restauration sur place .

Base de loisirs HALIOTIS Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 06 32 18

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English : Apéro-Concert NEW MOON

L’événement Apéro-Concert NEW MOON Tanlay a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois