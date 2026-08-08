Apéro-Concert NEW MOON Tanlay
samedi 8 août 2026 · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Apéro-Concert NEW MOON
Base de loisirs HALIOTIS Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Rendez-vous à la base de loisirs de l’Haliotis pour profiter d’un apéro-concert en présence du groupe New Moon !
Pour ceux qui le souhaitent, assistez au concert directement depuis nos bateaux, avec apéro à bord
Pensez à réserver 06 27 06 32 18
Entrée gratuite Snack et restauration sur place .
Base de loisirs HALIOTIS Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 06 32 18
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English : Apéro-Concert NEW MOON
L’événement Apéro-Concert NEW MOON Tanlay a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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