Péronne

Apéro du patrimoine Du Fort Caraby au château

Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, l’Office de Tourisme vous propose un apéro du patrimoine du fort Caraby au château qui sera d’une durée de 1h30.

L’architecture militaire se lit sur les pierres du Fort Caraby. Du Fort Caraby jusqu’au château, replongez dans le passé de la ville fortifiée.

Après la visite, prolongez cet instant de partage avec un pot convivial.

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, l’Office de Tourisme vous propose un apéro du patrimoine du fort Caraby au château qui sera d’une durée de 1h30.

L’architecture militaire se lit sur les pierres du Fort Caraby. Du Fort Caraby jusqu’au château, replongez dans le passé de la ville fortifiée.

Après la visite, prolongez cet instant de partage avec un pot convivial. .

Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38

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English :

As part of the summer events series, the Tourist Office invites you to a 1.5-hour heritage tour from Fort Caraby to the castle.

The military architecture is evident in the stones of Fort Caraby. From Fort Caraby to the castle, step back in time and rediscover the history of this fortified town.

After the tour, extend this moment of togetherness with a friendly get-together over drinks.

L’événement Apéro du patrimoine Du Fort Caraby au château Péronne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT HAUTE SOMME PERONNE