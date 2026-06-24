Balade contée aux flambeaux Péronne médievale Péronne
Balade contée aux flambeaux Péronne médievale Péronne vendredi 7 août 2026.
Péronne
Balade contée aux flambeaux Péronne médievale
Péronne Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre des rendez-vous de l’été, l’Office de Tourisme vous propose la balade aux flambeaux qui durera 1h.
A la lueur des flambeaux, découvrez Péronne à l’époque médiévale ! Sainte-Radegonde, Saint-Fursy et Philippe Auguste, autant de noms qui vous sont familiers, mais qui sont-ils vraiment ?
Dans le cadre des rendez-vous de l’été, l’Office de Tourisme vous propose la balade aux flambeaux qui durera 1h.
A la lueur des flambeaux, découvrez Péronne à l’époque médiévale ! Sainte-Radegonde, Saint-Fursy et Philippe Auguste, autant de noms qui vous sont familiers, mais qui sont-ils vraiment ? .
Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38
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English :
As part of the summer events, the Tourist Office invites you to a 1-hour torchlight walk.
By torchlight, discover Péronne as it was in the Middle Ages! Sainte-Radegonde, Saint-Fursy, and Philippe Auguste—names you’re sure to recognize, but who were they really?
L’événement Balade contée aux flambeaux Péronne médievale Péronne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT HAUTE SOMME PERONNE
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