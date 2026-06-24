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Balade contée aux flambeaux Péronne médievale Péronne

Balade contée aux flambeaux Péronne médievale Péronne vendredi 7 août 2026.

Ville
80200 Péronne
Département
Somme
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
0 0

Péronne

Balade contée aux flambeaux Péronne médievale

Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, l’Office de Tourisme vous propose la balade aux flambeaux qui durera 1h.
A la lueur des flambeaux, découvrez Péronne à l’époque médiévale ! Sainte-Radegonde, Saint-Fursy et Philippe Auguste, autant de noms qui vous sont familiers, mais qui sont-ils vraiment ?
Dans le cadre des rendez-vous de l’été, l’Office de Tourisme vous propose la balade aux flambeaux qui durera 1h.
A la lueur des flambeaux, découvrez Péronne à l’époque médiévale ! Sainte-Radegonde, Saint-Fursy et Philippe Auguste, autant de noms qui vous sont familiers, mais qui sont-ils vraiment ?   .

Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 

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English :

As part of the summer events, the Tourist Office invites you to a 1-hour torchlight walk.
By torchlight, discover Péronne as it was in the Middle Ages! Sainte-Radegonde, Saint-Fursy, and Philippe Auguste—names you’re sure to recognize, but who were they really?

L’événement Balade contée aux flambeaux Péronne médievale Péronne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT HAUTE SOMME PERONNE

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