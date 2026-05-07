Apéro et Stammtisch Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence
Apéro et Stammtisch Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence jeudi 21 mai 2026.
Aix-en-Provence
Apéro et Stammtisch
Jeudi 21 mai 2026 de 18h30 à 20h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 20:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Un apéritif pour échanger en français et en allemand autour d’une Maibowle.
Bienvenue au Stammtisch mensuel au Centre Franco-Allemand de Provence ! Ce sera l’occasion optimale pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de pratiquer l’allemand ou le français dans un cadre convivial et détendu. Que vous appreniez une de ces langues, que ce soit votre langue maternelle ou que vous vous intéressiez simplement aux cultures, vous êtes les bienvenus au Stammtisch ! Pour cette édition, nous profiterons des beaux jours pour se retrouver dans notre jardin.
Pour qui ? À toutes les personnes qui souhaitent échanger en allemand ou en français, quel que soit leur niveau de langue
Nous avons hâte de vous retrouver nombreuses et nombreux pour échanger et passer un bon moment ensemble ! .
Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com
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English :
An aperitif to exchange ideas in French and German over a Maibowle.
L’événement Apéro et Stammtisch Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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