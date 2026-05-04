Apéro globe-trotter Hambourg vs Giessen Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Apéro globe-trotter Hambourg vs Giessen

Jeudi 4 juin 2026 de 18h30 à 20h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Apéro pour découvrir deux villes d’Allemagne Hambourg et Giessen.

Pour cette dernière édition de l’apéro globe-trotter pour l’année scolaire 2025-2026, nos deux volontaires écologiques franco-allemands nous présenteront leur ville d’orgine, situées dans deux Land différents.



Hambourg ou Giessen à vous de choisir. Vous en apprendrez plus sur ces deux villes très différentes.



Gießen est une ville universitaire d’Allemagne dans le centre de la Hessen, située sur le Lahn et comptant en 2020 94146 habitants pour 27 927 étudiants, mêlant maisons à colombages et bâtiments universitaires contemporains. Le centre associe rues commerçantes, parcs et chemins riverains qui invitent à la promenade. Une ville jeune et dynamique avec de nombreux atouts que vous allez découvrir.



Hambourg, ville jumelle de Marseille est située près de l’embouchure de l’Elbe, à proximité de la mer du Nord. C’est la deuxième ville d’Allemagne (après Berlin) et le premier port du pays. C’est également une ville très touristique, ce qu’elle doit notamment à son architecture, à son réseau de canaux et aux abords luxuriants de l’Alster, rivière formant un lac artificiel au cœur de la ville. Elle dispose de très nombreux théâtres et musées, notamment la célèbre Kunstahlle ou le récent Bucerius Kunst Forum , qui accueille des expositions temporaires.



Partez à la découverte de ces deux villes passionnantes. Participez à un quizz, découvrez des spécialités culinaires. .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12

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English :

Aperitif to discover two German cities: Hamburg and Giessen.

L’événement Apéro globe-trotter Hambourg vs Giessen Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence