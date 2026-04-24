Apéro gourmand Jardin de l’hôtel de ville Saint-Memmie
Apéro gourmand Jardin de l’hôtel de ville Saint-Memmie vendredi 29 mai 2026.
Saint-Memmie
Apéro gourmand
Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Tout public
La saison des Apéros Gourmands à Saint-memmie débute le 29 mai !
Rendez-vous pour la première soirée Apéro gourmand de l’année.
Venez profitez d’un concert en plein air dans le jardin de l’hôtel de ville JE VIE POP
Buvette Comité des fêtes
Foodtrucks la Fabrique de Charley & Monsieur BENSALEM. .
Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est
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English : Apéro gourmand
L’événement Apéro gourmand Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne
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