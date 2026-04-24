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Apéro gourmand Jardin de l’hôtel de ville Saint-Memmie

Apéro gourmand Jardin de l’hôtel de ville Saint-Memmie vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Jardin de l'hôtel de ville

Adresse : 2 Avenue le Corbusier

Ville : 51470 Saint-Memmie

Département : Marne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Memmie

Apéro gourmand

Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Tout public
La saison des Apéros Gourmands à Saint-memmie débute le 29 mai !

Rendez-vous pour la première soirée Apéro gourmand de l’année.

Venez profitez d’un concert en plein air dans le jardin de l’hôtel de ville JE VIE POP

Buvette Comité des fêtes
Foodtrucks la Fabrique de Charley & Monsieur BENSALEM.   .

Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est  

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English : Apéro gourmand

L’événement Apéro gourmand Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne

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