Apéro gourmand Jardin de l’hôtel de ville Saint-Memmie

Saint-Memmie

Apéro gourmand

Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Tout public

La saison des Apéros Gourmands à Saint-memmie débute le 29 mai !

Rendez-vous pour la première soirée Apéro gourmand de l’année.

Venez profitez d’un concert en plein air dans le jardin de l’hôtel de ville JE VIE POP

Buvette Comité des fêtes

Foodtrucks la Fabrique de Charley & Monsieur BENSALEM. .

Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est

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English : Apéro gourmand

L’événement Apéro gourmand Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne