Rendez-vous aux jardins Hôtel de ville de Saint-Memmie Jardin de l’hôtel de ville Saint-Memmie

Saint-Memmie

Rendez-vous aux jardins Hôtel de ville de Saint-Memmie

Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Rendez-vous aux jardins Thème la vue.

Le samedi 6 juin 2026, le jardin de l’Hôtel de Ville vous ouvre ses portes pour un après-midi placé sous le signe de la nature, de la créativité et du partage.

À partir de 14h30, petits et grands sont invités à venir profiter gratuitement d’un moment convivial au cœur du jardin.

Cet événement s’inscrit dans l’esprit des Rendez-vous aux jardins, un événement du Ministère de la Culture.

> Une balade contée au cœur du jardin

Laissez-vous emporter par une balade contée qui vous fera explorer le jardin à travers des histoires, des imaginaires et des récits inspirés par la nature. Une expérience poétique et immersive, idéale pour éveiller la curiosité et porter un nouveau regard sur cet espace familier.

14h30 ou 15h00 accès libre gratuit.

> Des ateliers pour apprendre et créer inscriptions enfants dès 5 ans (service culture)

Le jardin sera également un lieu d’expérimentation et de découverte grâce à des ateliers accessibles à tous

– Atelier enfant Découverte du potager pédagogique initiations aux bases du jardinage et sur les richesses du potager.

Sur inscription auprès du service communication, à partir de 5 ans jusque 10 ans.

Service culture alissa.richard@mairie-saint-memmie.fr ou 03.26.68.47.11

– Atelier land art exprimez votre créativité en réalisant des œuvres éphémères à partir d’éléments naturels trouvés sur place.

Un moment de détente et de partage.

Ouvert à tous, cet après-midi est aussi une belle occasion de se retrouver, d’échanger et de profiter d’un cadre apaisant en plein air. .

Jardin de l’hôtel de ville 2 Avenue le Corbusier Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est

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English : Rendez-vous aux jardins Hôtel de ville de Saint-Memmie

L’événement Rendez-vous aux jardins Hôtel de ville de Saint-Memmie Saint-Memmie a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne