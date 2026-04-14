Jardin de l’hôtel de Ville Saint-Memmie, Jardin de l’hôtel de Ville Saint-Memmie, Saint-Memmie

Jardin de l’hôtel de Ville Saint-Memmie Samedi 6 juin, 14h30 Jardin de l’hôtel de Ville Saint-Memmie Marne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Atelier – jardin pédagogique

Venez découvrir les plantes du jardin pédagogique autour d’un atelier. Apprenez à reconnaître les plantes aromatiques et autres plantes et arbustes du jardin. Le savez-vous ? Il est possible de cueillir quelques brins pour votre usage personnel !

Gratuit accès libre – tout public.

Visite contée

Partez à la découverte du jardin dans une ambiance mélancolique. Les conteuses vous proposent, toute l’après-midi, de plonger dans des histoires.

Gratuit accès libre – tout public.

Atelier – Landart

Participez à la création d’une oeuvre à partir de votre récolte réalisée dans le jardin ! Cette oeuvre éphémère sera inspirée de votre visite du jardin.

Gratuit – famille.

Troc aux plantes

Apportez une bouture et échangez des plants ou des graines !

Le troc aux plantes est, avant tout, un moment d’échange et de partage entre jardiniers amateurs et expérimentés. Dans la mesure du possible, les plantes et graines sont à étiqueter pour faciliter le troc.

Pour cette édition, nous invitons à vous approprier le jardin et profitez des différents espaces.

Pour toute information, contactez le service Culture de la Ville de Saint-Memmie.

Jardin de l’hôtel de Ville Saint-Memmie 2 avenue le Corbusier, 51470 Saint-Memmie Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est https://www.mairie-saint-memmie.fr/ Ancien séminaire aujourd’hui transformé en hôtel de ville. Le site accueille les services de la ville, un espace culturel et des associations. Accès piétons, aux horaires d’ouverture de la mairie.

Atelier – jardin pédagogique

©Mairie de Saint-Memmie