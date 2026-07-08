Informations pratiques

Besançon

Apéro-jazz Athome

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :

2026-09-17

En 2019, un élan vital porte Alexandre Millet dans la jungle amazonienne afin de recevoir les soins de chamans péruviens. Ce séjour le fera voyager au plus profond de lui-même, à la rencontre de son essence, l’atome. En 2020, nous voici tous confinés, tous at home . Une période chargée émotionnellement qui lui ouvre un nouvel espace de création. Avec Athome , le pianiste offre ainsi avec sincérité et pudeur son odyssée intérieure entre jazz, pop et world music, un programme intime où se mêle hérédité, traumatismes et transgénérationnel. Notre existence est balisée par tous ces héritages. Athome , c’est l’expression de tout ce patrimoine qui fait de nous ce que nous sommes.

Accès libre, plein air

Annulations en cas d’intempéries .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Apéro-jazz Athome

L’événement Apéro-jazz Athome Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)