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AGENDA · Besançon

Apéro-jazz Athome Besançon

jeudi 17 septembre 2026 · Besançon

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Granvelle
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Apéro-jazz Athome

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :
2026-09-17

En 2019, un élan vital porte Alexandre Millet dans la jungle amazonienne afin de recevoir les soins de chamans péruviens. Ce séjour le fera voyager au plus profond de lui-même, à la rencontre de son essence, l’atome. En 2020, nous voici tous confinés, tous at home . Une période chargée émotionnellement qui lui ouvre un nouvel espace de création. Avec Athome , le pianiste offre ainsi avec sincérité et pudeur son odyssée intérieure entre jazz, pop et world music, un programme intime où se mêle hérédité, traumatismes et transgénérationnel. Notre existence est balisée par tous ces héritages. Athome , c’est l’expression de tout ce patrimoine qui fait de nous ce que nous sommes.

Accès libre, plein air
Annulations en cas d’intempéries   .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Apéro-jazz Athome

L’événement Apéro-jazz Athome Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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