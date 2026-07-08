Apéro-jazz Athome Besançon
jeudi 17 septembre 2026 · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Apéro-jazz Athome
Place Granvelle Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 20:30:00
Date(s) :
2026-09-17
En 2019, un élan vital porte Alexandre Millet dans la jungle amazonienne afin de recevoir les soins de chamans péruviens. Ce séjour le fera voyager au plus profond de lui-même, à la rencontre de son essence, l’atome. En 2020, nous voici tous confinés, tous at home . Une période chargée émotionnellement qui lui ouvre un nouvel espace de création. Avec Athome , le pianiste offre ainsi avec sincérité et pudeur son odyssée intérieure entre jazz, pop et world music, un programme intime où se mêle hérédité, traumatismes et transgénérationnel. Notre existence est balisée par tous ces héritages. Athome , c’est l’expression de tout ce patrimoine qui fait de nous ce que nous sommes.
Accès libre, plein air
Annulations en cas d’intempéries .
Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-jazz Athome
L’événement Apéro-jazz Athome Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Chasse au trésor au Centre Diocésain centre diocésain Besançon 8 juillet 2026
- Gala de Magie La nuit de l’illusion Parc Saint-Etienne Besançon 8 juillet 2026
- Association AGHC Médiation culturelle cour d’honneur Besançon 9 juillet 2026
- Atelier cyanotype cour d’honneur Besançon 9 juillet 2026
- Les Estivales de la Biodanza à Besançon La Batisse Besançon 9 juillet 2026