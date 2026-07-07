Informations pratiques

Besançon

Apéro-jazz Hugo Diaz

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16 20:30:00

Date(s) :

2026-09-16

HUGO DIAZ HOME TO HOME 5TET

Hugo Diaz, saxophone soprano, composition

Mathilde Gardien, voix

Élie Martin-Charrière, batterie

Nathan Mollet, piano, claviers

Julia Richard, basse électrique, voix

JAZZ LYRIQUE

Hugo Diaz poursuit son chemin dans ce nouveau projet où il explore un territoire plus intime avec un quintet à la dimension vocale construisant une musique guidée par l’écoute du cœur. À la frontière du jazz contemporain et d’une pop narrative, Home to Home dessine avec poésie un espace de liberté et d’introspection. Dans ce projet, il explore le lien aux racines et le chemin vers l’émancipation. À l’image d’un oiseau prenant son envol, Hugo Diaz questionne cet élan vers l’avant où les souvenirs d’enfance continuent de fleurir. Pour l’occasion, il s’entoure de quatre figures émergentes de la scène jazz la chanteuse Mathilde Gardien, le pianiste Nathan Mollet, la bassiste Julia Richard et le batteur Élie Martin-Charrière.

Accès libre, plein air

Annulations en cas d’intempéries .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Apéro-jazz Hugo Diaz

L’événement Apéro-jazz Hugo Diaz Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)