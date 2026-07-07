Apéro-jazz Hugo Diaz Besançon
mercredi 16 septembre 2026 · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Apéro-jazz Hugo Diaz
Place Granvelle Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16 20:30:00
Date(s) :
2026-09-16
HUGO DIAZ HOME TO HOME 5TET
Hugo Diaz, saxophone soprano, composition
Mathilde Gardien, voix
Élie Martin-Charrière, batterie
Nathan Mollet, piano, claviers
Julia Richard, basse électrique, voix
JAZZ LYRIQUE
Hugo Diaz poursuit son chemin dans ce nouveau projet où il explore un territoire plus intime avec un quintet à la dimension vocale construisant une musique guidée par l’écoute du cœur. À la frontière du jazz contemporain et d’une pop narrative, Home to Home dessine avec poésie un espace de liberté et d’introspection. Dans ce projet, il explore le lien aux racines et le chemin vers l’émancipation. À l’image d’un oiseau prenant son envol, Hugo Diaz questionne cet élan vers l’avant où les souvenirs d’enfance continuent de fleurir. Pour l’occasion, il s’entoure de quatre figures émergentes de la scène jazz la chanteuse Mathilde Gardien, le pianiste Nathan Mollet, la bassiste Julia Richard et le batteur Élie Martin-Charrière.
Accès libre, plein air
Annulations en cas d’intempéries .
Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Apéro-jazz Hugo Diaz
L’événement Apéro-jazz Hugo Diaz Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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