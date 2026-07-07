UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Besançon

Apéro-jazz Hugo Diaz Besançon

mercredi 16 septembre 2026 · Besançon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Granvelle
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Apéro-jazz Hugo Diaz

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16 20:30:00

Date(s) :
2026-09-16

HUGO DIAZ HOME TO HOME 5TET
Hugo Diaz, saxophone soprano, composition
Mathilde Gardien, voix
Élie Martin-Charrière, batterie
Nathan Mollet, piano, claviers
Julia Richard, basse électrique, voix
JAZZ LYRIQUE

Hugo Diaz poursuit son chemin dans ce nouveau projet où il explore un territoire plus intime avec un quintet à la dimension vocale construisant une musique guidée par l’écoute du cœur. À la frontière du jazz contemporain et d’une pop narrative, Home to Home dessine avec poésie un espace de liberté et d’introspection. Dans ce projet, il explore le lien aux racines et le chemin vers l’émancipation. À l’image d’un oiseau prenant son envol, Hugo Diaz questionne cet élan vers l’avant où les souvenirs d’enfance continuent de fleurir. Pour l’occasion, il s’entoure de quatre figures émergentes de la scène jazz la chanteuse Mathilde Gardien, le pianiste Nathan Mollet, la bassiste Julia Richard et le batteur Élie Martin-Charrière.

Accès libre, plein air
Annulations en cas d’intempéries   .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro-jazz Hugo Diaz

L’événement Apéro-jazz Hugo Diaz Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Besançon (Doubs)