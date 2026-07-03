Informations pratiques

Sérent

Apéro musical et ciné de plein air

Étang de la Prée Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 22:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La ville de Sérent vous invite a un apéro musical dès 18h30 suivi d’une projection du film d’animation Encanto à 22h.

Buvette et restauration sur place .

Étang de la Prée Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 64 47 86 82

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English :

L’événement Apéro musical et ciné de plein air Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande