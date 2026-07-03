AGENDA · Sérent
Apéro musical et ciné de plein air Sérent
samedi 15 août 2026 · Sérent
Informations pratiques
Sérent
Apéro musical et ciné de plein air
Étang de la Prée Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
La ville de Sérent vous invite a un apéro musical dès 18h30 suivi d’une projection du film d’animation Encanto à 22h.
Buvette et restauration sur place .
Étang de la Prée Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 64 47 86 82
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English :
L’événement Apéro musical et ciné de plein air Sérent a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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