Apéro partagé Rimé Téty Horizon Zéro Mâcon
jeudi 17 septembre 2026 · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Apéro partagé Rimé Téty Horizon Zéro
MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Deux mots forts et sans équivoque que l’on pourrait utiliser pour présenter l’univers artistique de Rimé, rappeur à la plume mélancoliquement engagée.
Une poésie sombre teintée d’engagements humains, sociaux, politiques, de sujets sensibles, de vécus personnels et de tourments entêtants.
Accompagné, sur scène, par ses collègues et amis, Téty (Rap/Reggae dancehall) et Horizon Zéro (DJ/Rap), Rimé viendra présenter son nouvel album J’aurais voulu être un art triste .
Téty et Horizon Zéro profiteront également de ce moment pour interpréter plusieurs extraits de leurs derniers projets respectifs La Plimo et 001 .
Le trio alternera entre morceaux solos et sons collectifs pour un concert rap à 19h30, à la MJC Héritan (Mâcon/71). .
MJC Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Apéro partagé Rimé Téty Horizon Zéro
L’événement Apéro partagé Rimé Téty Horizon Zéro Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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