Informations pratiques

Royère-de-Vassivière

Apéro-pasto / Concert à Vassivière Le souffle du berger

Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04 21:30:00

Date(s) :

2026-08-04

À 17h, Balade pastorale (lieu renseigné aux inscrits avant l’animation)

Participez à l’estive autour du Lac de Vassivière en compagnie du troupeau de brebis lors d’une garde ou d’un déplacement du troupeau. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le métier de bergère et le pastoralisme

à 18h30, Apéritif de produits locaux (devant l’église de Royère)

à 20h, Concert Le Souffle du berger (à l’église de Royère)par La Chapelle Harmonique, Valentin Tournet, direction

>> Sur réservation au 07 45 13 76 61 ou www.billetweb.fr/musique-a-la-source-20

Apéritif de produits locaux offert à l’arrivée.

A partir de 7 ans. Chiens interdits.

Le lieu de rdv sera communiqué aux inscrits avant l’évènement. .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 13 76 61

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English : Apéro-pasto / Concert à Vassivière Le souffle du berger

L’événement Apéro-pasto / Concert à Vassivière Le souffle du berger Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-07-21 par PNR Millevaches en Limousin