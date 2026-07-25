Informations pratiques

Royère-de-Vassivière

Festival Dulcinée

Broussas Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Le Festival Dulcinée revient du 1er au 8 août 2026 pour sa quatrième édition sur le

Plateau des Millevaches. Pendant ces huit jours, le festival s’installera dans différents

lieux emblématiques du Plateau pour proposer aux festivaliers, habitants et touristes une

sélection de films documentaires de création, de performances artistiques et de

documentaires sonores autour du thème tous les feux le feu. .

Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine dulcinee.doc@protonmail.com

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English : Festival Dulcinée

L’événement Festival Dulcinée Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Lac de Vassivière