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Festival Dulcinée Royère-de-Vassivière

samedi 1 août 2026 · Royère-de-Vassivière

Festival Dulcinée Royère-de-Vassivière

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Broussas
Ville
23460 Royère-de-Vassivière
Département
Creuse
Tarif
0 0

Royère-de-Vassivière

Festival Dulcinée

Broussas Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Le Festival Dulcinée revient du 1er au 8 août 2026 pour sa quatrième édition sur le
Plateau des Millevaches. Pendant ces huit jours, le festival s’installera dans différents
lieux emblématiques du Plateau pour proposer aux festivaliers, habitants et touristes une
sélection de films documentaires de création, de performances artistiques et de
documentaires sonores autour du thème tous les feux le feu.   .

Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine   dulcinee.doc@protonmail.com

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English : Festival Dulcinée

L’événement Festival Dulcinée Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Lac de Vassivière

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