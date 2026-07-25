Festival Dulcinée Royère-de-Vassivière
samedi 1 août 2026 · Royère-de-Vassivière
Informations pratiques
Royère-de-Vassivière
Festival Dulcinée
Broussas Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Le Festival Dulcinée revient du 1er au 8 août 2026 pour sa quatrième édition sur le
Plateau des Millevaches. Pendant ces huit jours, le festival s’installera dans différents
lieux emblématiques du Plateau pour proposer aux festivaliers, habitants et touristes une
sélection de films documentaires de création, de performances artistiques et de
documentaires sonores autour du thème tous les feux le feu. .
Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine dulcinee.doc@protonmail.com
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English : Festival Dulcinée
L’événement Festival Dulcinée Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Lac de Vassivière
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