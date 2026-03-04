Apéro quantique au Lumen avec Julien Bobroff, Forum – Lumen, Gif-sur-Yvette

Apéro quantique au Lumen avec Julien Bobroff Mercredi 18 mars, 12h30 Forum – Lumen Essonne

Entrée libre et gratuite

Venez vivre un apéro quantique inoubliable avec Julien Bobroff et son équipe !

Non seulement vous pourrez vous rassasier, mais surtout, découvrir la physique quantique à travers… les chips ! En effet, Julien, vulgarisateur renommé de la quantique, avait déjà tenté de la vulgariser pendant le confinement depuis sa cuisine uniquement avec des pâtes. Il pousse le défi un cran plus loin, et va se servir de tout ce qu’il y aura sur les tables, cacahuètes, guacamole, soda… pour vous montrer en direct les grands mystères de la quantique. Une première en public – rien que pour vous, au Lumen, à l’heure de… l’apéro du midi !

