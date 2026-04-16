Apéro-rencontre autour d’Elisée Reclus avec Roméo Bondon ! Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu
Apéro-rencontre autour d’Elisée Reclus avec Roméo Bondon ! Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu samedi 2 mai 2026.
La Chaise-Dieu
Apéro-rencontre autour d’Elisée Reclus avec Roméo Bondon !
Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Rencontre à 18h avec Roméo Bondon pour Elisée Reclus & la solidarité terrestre (éd. Passager Clandestin, collection Précurseur·ses de la décroissance ). Il racontera la vie incroyable d’Elisée Reclus, savant voyageur anarchiste végétarien féministe.
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Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28
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English :
Meeting at 6pm with Roméo Bondon for Elisée Reclus & la solidarité terrestre (ed. Passager Clandestin, collection Précurseur-ses de la décroissance ). He will recount the incredible life of Elisée Reclus, scholar-traveler, anarchist, vegetarian and feminist.
L’événement Apéro-rencontre autour d’Elisée Reclus avec Roméo Bondon ! La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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