Exposition temporaire là où tout commence La Chaise-Dieu

Exposition temporaire là où tout commence

Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

de 11 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi sur présentation de justificatif obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-07-01

Du 1er mai au 20 septembre 2026, en collaboration avec l’Agence Magnum Photos, l’abbaye de La Chaise-Dieu accueille Là où tout commence , une nouvelle grande exposition de photos.

Abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

From May 1 to September 20, 2026, in collaboration with the Magnum Photos Agency, the Abbey of La Chaise-Dieu hosts Where it all begins , a major new photo exhibition.

