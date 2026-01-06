Festival en saison conte fantastique Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Festival en saison conte fantastique Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu dimanche 19 avril 2026.
Festival en saison conte fantastique
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
moins de 28 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, casadéens et adhérents du Festival sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:30:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
En résidence à La Chaise-Dieu du 13 au 19 avril 2026, un concert de fin de résidence sera donné le dimanche 19 avril à l’auditorium Cziffra à 16h30
.
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In residence at La Chaise-Dieu from April 13 to 19, 2026, an end-of-residency concert will be given on Sunday April 19 in the Cziffra auditorium at 4:30 pm
L’événement Festival en saison conte fantastique La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay