Concert Sabaly, ma liberté… Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Concert Sabaly, ma liberté…
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi sur présentation de justificatifs obligatoires
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
2026-04-30
Sabaly revient avec Ma liberté…, un nouvel album vibrant entre Afrique et modernité. Fidèle à ses racines, le groupe mêle balafon, cuivres, rock, reggae et afrobeat pour faire danser et réfléchir. Concert afro rock’n reggae le 30 avril à 20h30
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr
English :
Sabaly returns with Ma liberté…, a vibrant new album that blends Africa and modernity. True to their roots, the band blend balafon, brass, rock, reggae and afrobeat to make you dance and think. Afro rock’n reggae concert April 30 at 8:30pm
