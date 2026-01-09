Ciné p’tits loups Au fil de l’eau Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Ciné p’tits loups Au fil de l’eau
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 11:30:00
2026-04-17
Séance pour les tout petits à partir de 4 ans
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00 cinemome@parc-livradois-forez.org
English :
Session for toddlers aged 4 and over
