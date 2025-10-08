Ciné goûter L’enfant qui voulait être un ours Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Ciné goûter L’enfant qui voulait être un ours Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu vendredi 17 avril 2026.
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
2026-04-17
Séance de cinéma spécial enfants suivie d’une dégustation de douceurs et friandises à savourer en famille…
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00 cinemome@parc-livradois-forez.org
English :
Special children’s cinema followed by a tasting of sweets and treats to enjoy with the whole family…
