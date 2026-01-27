Visite guidée de l’exposition là où tout commence à l’abbaye Abbaye La Chaise-Dieu

Visite guidée de l’exposition là où tout commence à l’abbaye

Abbaye 1, avenue de la gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : Dimanche 2026-05-01 16:00:00

fin : 2026-09-18 17:00:00

2026-05-01

Chaque jeudi et dimanche à 16h du 1er mai au 18 septembre 2026, une visite guidée de l’exposition temporaire de photographies de l’agence Magnum est proposée sur réservation pour replonger dans l’intimité des artistes du XXème siècle

Abbaye 1, avenue de la gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

English :

Every Thursday and Sunday at 4pm from May 1 to September 18, 2026, book in advance for a guided tour of the temporary exhibition of photographs by the Magnum agency, to immerse yourself in the intimacy of 20th-century artists

