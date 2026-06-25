Apéro/rencontres sur les îles Maurice, la Réunion et les Seychelles Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mardi 7 juillet 2026.

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Auteur de « Mémoire d’histoires en Océan Indien », Georges Toussaint évoquera les Iles Maurice, la Réunion, les Seychelles et Chagos. Il reviendra sur quelques personnages qui ont marqué l’histoire de ces îles, et sur le premier d’entre eux Bertrand François Mahé de la Bourdonnais… à l’aide de quelques photos, et autour d’un pot de l’amitié.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Par l’association des amis de Mahe de la Bourdonnais.

Le mardi 07 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Pour infos : toussaint.georges3@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T18:00:00+02:00_2026-07-07T20:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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