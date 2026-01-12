Apéro sous la voûte avec LaDRoGUe (Electro post punk) Cave à Musique Mâcon

Apéro sous la voûte avec LaDRoGUe (Electro post punk)

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 23:30:00

Si vous aimez Peaches, Brooke Candy, Marie Davidson

LaDRoGUE, Bourg-en-Bresse (Electro post punk)

Une meuf vénère déterminée à aborder des sujets qui fâchent sur des sonorités électro/post-punk ne détestant ni la pop ni les dancefloor, c’est la base de LaDRoGUE. On rajoute un impassible faiseur de sons manœuvrant machines et basse, et le duo burgien se propose de vous faire danser sur des faux rythmes, histoire de vous mettre mal à l’aise.

Ouverture des portes 18h. Prix libre. .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69 billetterie@cavazik.org

