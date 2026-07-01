Apéro Spectacle Le Bourg Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Alligny-en-Morvan

Apéro Spectacle

Le Bourg Cours de l’école Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Apéro/ spectacle et concert à Alligny-en-Morvan. À partir de 18h30 dans la cour de l’école. L’escale du Rad avec Radaboom & kiko. Numéros de cirque, concert live et présence d’un food truck en mode guinguette avec bar et restauration légère. .

Le Bourg Cours de l’école Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 50

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English : Apéro Spectacle

L’événement Apéro Spectacle Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs