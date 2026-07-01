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AGENDA · Alligny-en-Morvan

Apéro Spectacle Le Bourg Alligny-en-Morvan

vendredi 31 juillet 2026 · Le Bourg · Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Cours de l'école
Ville
58230 Alligny-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif

Alligny-en-Morvan

Apéro Spectacle

Le Bourg Cours de l’école Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Apéro/ spectacle et concert à Alligny-en-Morvan. À partir de 18h30 dans la cour de l’école. L’escale du Rad avec Radaboom & kiko. Numéros de cirque, concert live et présence d’un food truck en mode guinguette avec bar et restauration légère.   .

Le Bourg Cours de l’école Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 50 

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English : Apéro Spectacle

L’événement Apéro Spectacle Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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