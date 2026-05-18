Apéro Théâtre Domaine des Pergolas Noyers

Noyers

Apéro Théâtre

Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Banlieue | Poésie-Action (version bourguignonne)

pièce jouée par Cécile Bouillot

Au domaine sous la grange tout en dégustant nos vins et planches .

Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 29 12 48 domainedespergolas@gmail.com

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English : Apéro Théâtre

L’événement Apéro Théâtre Noyers a été mis à jour le 2026-05-18 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne