Apéro Théâtre Domaine des Pergolas Noyers
Apéro Théâtre Domaine des Pergolas Noyers dimanche 7 juin 2026.
Noyers
Apéro Théâtre
Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Banlieue | Poésie-Action (version bourguignonne)
pièce jouée par Cécile Bouillot
Au domaine sous la grange tout en dégustant nos vins et planches .
Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 29 12 48 domainedespergolas@gmail.com
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English : Apéro Théâtre
L’événement Apéro Théâtre Noyers a été mis à jour le 2026-05-18 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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