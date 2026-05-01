Portes ouvertes Domaine des Pergolas Domaine des Pergolas Noyers

Noyers

Portes ouvertes Domaine des Pergolas

Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez rencontrer nos producteurs et artisans locaux. Composez votre pique nique et passez un moment convivial au domaine.

Dégustation et vente de nos vins sur place

De 10h A 18h, entrée libre .

Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 29 12 48 domainedespergolas@gmail.com

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English : Portes ouvertes Domaine des Pergolas

L’événement Portes ouvertes Domaine des Pergolas Noyers a été mis à jour le 2026-05-18 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne