Portes ouvertes Domaine des Pergolas Domaine des Pergolas Noyers
Portes ouvertes Domaine des Pergolas Domaine des Pergolas Noyers samedi 30 mai 2026.
Noyers
Portes ouvertes Domaine des Pergolas
Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez rencontrer nos producteurs et artisans locaux. Composez votre pique nique et passez un moment convivial au domaine.
Dégustation et vente de nos vins sur place
De 10h A 18h, entrée libre .
Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 29 12 48 domainedespergolas@gmail.com
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English : Portes ouvertes Domaine des Pergolas
L’événement Portes ouvertes Domaine des Pergolas Noyers a été mis à jour le 2026-05-18 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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