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Portes ouvertes Domaine des Pergolas Domaine des Pergolas Noyers

Portes ouvertes Domaine des Pergolas Domaine des Pergolas Noyers samedi 30 mai 2026.

Lieu : Domaine des Pergolas

Adresse : 16 rue de la gare

Ville : 89310 Noyers

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Noyers

Portes ouvertes Domaine des Pergolas

Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez rencontrer nos producteurs et artisans locaux. Composez votre pique nique et passez un moment convivial au domaine.
Dégustation et vente de nos vins sur place
De 10h A 18h, entrée libre   .

Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 29 12 48  domainedespergolas@gmail.com

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English : Portes ouvertes Domaine des Pergolas

L’événement Portes ouvertes Domaine des Pergolas Noyers a été mis à jour le 2026-05-18 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

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