Chinon

Apéros-concerts de Noiré

160 Rue de l’Olive Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-07

Accompagnées d’une formule gourmande salée et sucrée, ces soirées sont l’occasion idéale de partager un moment de détente entre amis, en famille ou entre amateurs de vin et de musique. Installez-vous face aux vignes, laissez-vous porter par les concerts live et savourez pleinement.

Accompagnées d’une formule gourmande salée et sucrée, ces soirées sont l’occasion idéale de partager un moment de détente entre amis, en famille ou entre amateurs de vin et de musique. Installez-vous face aux vignes, laissez-vous porter par les concerts live et savourez pleinement la douceur des soirées estivales au Domaine de Noiré. 12 .

160 Rue de l’Olive Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 44 89

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English :

Accompanied by a sweet and savory gourmet menu, these evenings are the ideal opportunity to share a relaxing moment with friends, family or wine and music lovers. Take a seat facing the vines, let yourself be carried away by the live concerts, and enjoy to the full.

L’événement Apéros-concerts de Noiré Chinon a été mis à jour le 2026-06-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme