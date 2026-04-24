Plumergat

Apéros Klam Bako Combé

Mériadec place de l’Eglise Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

La tradition ici ne se discute pas, elle fait partie de lui depuis sa naissance. Amadou Diao est Griot d’origine Burkinabé, joueur de Kora et N’goni issu de la grande lignée des Diabaté. Avec Gurvan Loudoux aux percussions et à la production électronique Bako Combé se joue des esthétiques et trace sa route, guidé par la joie du partage et de la danse.

Ici ça va BOUGER ! .

Mériadec place de l’Eglise Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéros Klam Bako Combé

L’événement Apéros Klam Bako Combé Plumergat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon