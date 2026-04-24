Plumergat

Apéros Klam William Nicolas

Espace vert Les Hermines Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Morailh est une pièce solo pour bombarde, biniou, chant en breton et transformation du son en direct avec le logiciel logelloop.

Une proposition atypique et sans concession, alliant le répertoire populaire breton à l’électroacoustique, dans un écrin sonore contemporain et immersif. .

Espace vert Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéros Klam William Nicolas

L’événement Apéros Klam William Nicolas Plumergat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon