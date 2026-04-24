Apéros Klam William Nicolas Plumergat
Apéros Klam William Nicolas Plumergat jeudi 4 juin 2026.
Plumergat
Apéros Klam William Nicolas
Espace vert Les Hermines Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Morailh est une pièce solo pour bombarde, biniou, chant en breton et transformation du son en direct avec le logiciel logelloop.
Une proposition atypique et sans concession, alliant le répertoire populaire breton à l’électroacoustique, dans un écrin sonore contemporain et immersif. .
Espace vert Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam William Nicolas
L’événement Apéros Klam William Nicolas Plumergat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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