Appareils photographiques anciens de la collection Hutin, Château de Compiègne, Compiègne

Informations pratiques

Appareils photographiques anciens de la collection Hutin 19 septembre 2026 – 20 juin 2027 Château de Compiègne Oise

Inclus dans le droit d’entrée au château (Adulte : 10€ / tarif réduit : 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-20T10:00:00+02:00 – 2027-06-20T18:00:00+02:00

En collaboration avec la PHOTO HUTIN, studio installé à Compiègne depuis le Second Empire, une présentation d’appareils photographiques anciens viendra enrichir cette évocation des débuts du médium. À travers une sélection de pièces emblématiques issues de ses collections, le public pourra découvrir l’évolution des techniques et des usages photographiques, les premiers procédés et les premiers appareils qui ont marqué l’histoire de l’image.

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

En collaboration avec la PHOTO HUTIN, studio installé à Compiègne depuis le Second Empire, une présentation d’appareils photographiques anciens viendra enrichir cette évocation des débuts du médium.…

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