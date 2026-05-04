Apportez un appareil à réparer… au Repair Café de l’Académie du Climat ! Académie du Climat Paris

Arrivée souhaitée avant 15h45 afin de nous permettre de terminer bien à l’heure et d’avoir le temps de nous occuper correctement de votre appareil !

Après s’être lancé mi-2025 à l’Académie du Climat, le Repair Café de quartier revient en 2026 et vous attend !

Des bénévoles sont là avec leurs outils et de la bonne volonté pour investiguer avec vous la raison de la panne ou des dysfonctionnements de vos appareils électriques, manuels ou électroniques que vous apportez.

Mettez la main à la pâte pour tenter de réparer avec ces expert.es bénévoles qui ont des connaissances et des compétences de la réparation dans toutes sortes de domaines !

Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre. Reparerjuin25

Rendez-vous dans le labo d’Éco-construction au rez-de-chaussée de l’Académie un dimanche après-midi par mois de 14h30 à 17h.

Réparer ensemble, c’est l’idée de Repair Café Paris dont l’entrée est ouverte à tous·tes. De nombreux Repair Cafés existent dans Paris, trouvez le plus proche de chez vous ou les dates qui vous conviennent le mieux directement sur le site de leur association https://academie.repaircafeparis.fr/calendar/

Si besoin, le mail contact du Repair Café Paris 4e Académie du Climat : repaircafeacademieduclimat@proton.me

INFO – CLIMAT – Préserver le climat et l’environnement peut prendre bien des formes. Faire durer son matériel de petit électroménager en est une, méconnue et accessible à tout le monde ! Prolonger la durée d’usage d’un an de ses équipements (TV, ordinateur portable, smartphone, micro-onde, bouilloire…) permet d’économiser, par an, 660€ et d’éviter l’équivalent de 1000 km en voiture (source ADEME). Les pannes sont jusqu’à 70% liées à un manque d’entretien ou une mauvaise utilisation (pendant la période des 2 ans de garantie). Entretenir c’est simple, mais réparer ça s’apprend et c’est encore plus agréable à faire en groupe !

Apportez vos appareils électriques, manuels ou électroniques, auxquels vous tenez, pour les réparer et prolonger leur vie. C’est un atelier de réparation GRATUIT accessible à tous·tes !

Le dimanche 24 mai 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T14:30:00+02:00_2026-05-24T17:30:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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