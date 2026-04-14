Apprendre à photographier la nature, hôtel de ville, Fontenay-le-Comte

Apprendre à photographier la nature Samedi 6 juin, 10h00 hôtel de ville Vendée

Limité à 14 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Observer, cadrer, déclencher… Cette animation invite le public à une initiation à la photographie en plein air, au cœur des parcs et jardins de la ville.

Accompagnés pas à pas, les participants découvrent les principes fondamentaux de la prise de vue : choix du point de vue, cadrage et composition de l’image, gestion de la lumière naturelle, mise en valeur des couleurs, des formes et des lignes du paysage, ainsi que le vocabulaire de base de la photographie (mise au point, profondeur de champ, angle de vue…).

Ouverte à tous, cette animation s’adresse aux débutants comme aux curieux souhaitant apprendre à regarder autrement et à capturer des instants de nature.

En partenariat avec le Club Photo de Fontenay-le-Comte

Les participants sont invités à emmener leur propre appareil photo ou de se munir de leur téléphone portable.

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Observer, cadrer, déclencher… Cette animation invite le public à une initiation à la photographie en plein air, au cœur des parcs et jardins de la ville.

©Ville de Fontenay-le-Comte