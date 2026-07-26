Apprendre un mouvement d’Hofesh Shechter Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine
mercredi 18 novembre 2026 · Espace 1789 · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
Le soir avant les représentations du spectacle IN THE BRAIN
Venez apprendre un mouvement extrait de Grand Finale d’Hofesh Shechter
avec les élèves du département danse
Le soir des représentations du spectacle IN THE BRAIN, les élèves du département danse vous apprennent un mouvement extrait de Grand Finale d’Hofesh Shechter
Le samedi 21 novembre 2026
de 18h00 à 18h30
Le samedi 21 novembre 2026
de 13h00 à 13h30
Le vendredi 20 novembre 2026
de 18h00 à 18h30
Le jeudi 19 novembre 2026
de 18h00 à 18h30
Le mercredi 18 novembre 2026
de 18h00 à 18h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-18T19:00:00+01:00
fin : 2026-11-21T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-18T18:00:00+02:00_2026-11-18T18:30:00+02:00;2026-11-19T18:00:00+02:00_2026-11-19T18:30:00+02:00;2026-11-20T18:00:00+02:00_2026-11-20T18:30:00+02:00;2026-11-21T13:00:00+02:00_2026-11-21T13:30:00+02:00;2026-11-21T18:00:00+02:00_2026-11-21T18:30:00+02:00
Espace 1789 2 rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
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