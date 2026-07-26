Apprendre un mouvement d’Hofesh Shechter Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Le soir avant les représentations du spectacle IN THE BRAIN

Venez apprendre un mouvement extrait de Grand Finale d’Hofesh Shechter

avec les élèves du département danse

Le soir des représentations du spectacle IN THE BRAIN, les élèves du département danse vous apprennent un mouvement extrait de Grand Finale d’Hofesh Shechter

Le samedi 21 novembre 2026

de 18h00 à 18h30

Le samedi 21 novembre 2026

de 13h00 à 13h30

Le vendredi 20 novembre 2026

de 18h00 à 18h30

Le jeudi 19 novembre 2026

de 18h00 à 18h30

Le mercredi 18 novembre 2026

de 18h00 à 18h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-18T19:00:00+01:00

fin : 2026-11-21T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-18T18:00:00+02:00_2026-11-18T18:30:00+02:00;2026-11-19T18:00:00+02:00_2026-11-19T18:30:00+02:00;2026-11-20T18:00:00+02:00_2026-11-20T18:30:00+02:00;2026-11-21T13:00:00+02:00_2026-11-21T13:30:00+02:00;2026-11-21T18:00:00+02:00_2026-11-21T18:30:00+02:00

Espace 1789 2 rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

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