UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Ouen-sur-Seine

Apprendre un mouvement d’Hofesh Shechter Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine

mercredi 18 novembre 2026 · Espace 1789 · Saint-Ouen-sur-Seine

Apprendre un mouvement d’Hofesh Shechter Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Espace 1789
Adresse
2 rue Alexandre Bachelet
Ville
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Le soir avant les représentations du spectacle IN THE BRAIN

Venez apprendre un mouvement extrait de Grand Finale d’Hofesh Shechter

avec les élèves du département danse

Le soir des représentations du spectacle IN THE BRAIN, les élèves du département danse vous apprennent un mouvement extrait de Grand Finale d’Hofesh Shechter
Le samedi 21 novembre 2026
de 18h00 à 18h30
Le samedi 21 novembre 2026
de 13h00 à 13h30
Le vendredi 20 novembre 2026
de 18h00 à 18h30
Le jeudi 19 novembre 2026
de 18h00 à 18h30
Le mercredi 18 novembre 2026
de 18h00 à 18h30
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-18T19:00:00+01:00
fin : 2026-11-21T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-18T18:00:00+02:00_2026-11-18T18:30:00+02:00;2026-11-19T18:00:00+02:00_2026-11-19T18:30:00+02:00;2026-11-20T18:00:00+02:00_2026-11-20T18:30:00+02:00;2026-11-21T13:00:00+02:00_2026-11-21T13:30:00+02:00;2026-11-21T18:00:00+02:00_2026-11-21T18:30:00+02:00

Espace 1789 2 rue Alexandre Bachelet  93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


Afficher la carte du lieu Espace 1789 et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Saint-Ouen-sur-Seine (Paris)