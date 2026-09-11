Apprenez à réparer vos objets avec la Bricolette et Solicyle gare Rosa Parks Paris

Informations pratiques

Une chaine qui grince, une pédale courbée, un dérailleur qui bavarde ? On ne jette plus, on répare ! Tout le matériel est fourni, et aucune compétence n’est nécessaire. Les deux associations vous proposent :

le 11 septembre de 16h à 19h : atelier d’apprentissage à la réparation vélo sur le parvis de la gare Rosa Parks

: atelier d’apprentissage à la réparation sur le parvis de la gare Rosa Parks le 25 septembre de 16h à 19h : atelier d’apprentissage à la réparation vélo sur le parvis de la gare Rosa Parks

: atelier d’apprentissage à la réparation sur le parvis de la gare Rosa Parks le 9 octobre de 16h à 19h : atelier d’apprentissage à la réparation vélo sur le parvis de la gare Rosa Parks

: atelier d’apprentissage à la réparation sur le parvis de la gare Rosa Parks le le 23 octobre de 16h à 19h : atelier d’apprentissage à la réparation vélo sur le parvis de la gare Rosa Parks

Solicycle est un chantier d’insertion qui à pour but de sensibiliser les habitants et habitantes à la mobilité douce et leur apprenant à entretenir leurs vélos

Vous voulez apprendre à réparer vos objets ? Le 18e vous propose des ateliers réparation gratuits une fois par mois. Amenez vos objets, et c’est parti !

Le vendredi 23 octobre 2026

de 16h00 à 19h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 16h00 à 18h00

Le vendredi 25 septembre 2026

de 16h00 à 19h00

Le vendredi 09 octobre 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-23T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T16:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-25T16:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-10-09T15:00:00+02:00_2026-10-09T18:00:00+02:00;2026-10-23T16:00:00+02:00_2026-10-23T19:00:00+02:00

gare Rosa Parks rue Gaston Tessier 75018 Paris



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