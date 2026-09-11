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Apprenez à réparer vos objets avec la Bricolette et Solicyle gare Rosa Parks Paris

vendredi 11 septembre 2026 · gare Rosa Parks · Paris

Apprenez à réparer vos objets avec la Bricolette et Solicyle gare Rosa Parks Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
gare Rosa Parks
Adresse
rue Gaston Tessier
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Une chaine qui grince, une pédale courbée, un dérailleur qui bavarde ? On ne jette plus, on répare ! Tout le matériel est fourni, et aucune compétence n’est nécessaire. Les deux associations vous proposent :

  • le 11 septembre de 16h à 19h : atelier d’apprentissage à la réparation vélo sur le parvis de la gare Rosa Parks
  • le 25 septembrede 16h à 19h : atelier d’apprentissage à la réparation vélo sur le parvis de la gare Rosa Parks
  • le 9 octobre de 16h à 19h : atelier d’apprentissage à la réparation vélo sur le parvis de la gare Rosa Parks
  • le le 23 octobre de 16h à 19h : atelier d’apprentissage à la réparation vélo sur le parvis de la gare Rosa Parks

Solicycle est un chantier d’insertion qui à pour but de sensibiliser les habitants et habitantes à la mobilité douce et leur apprenant à entretenir leurs vélos

Vous voulez apprendre à réparer vos objets ? Le 18e vous propose des ateliers réparation gratuits une fois par mois. Amenez vos objets, et c’est parti !
Le vendredi 23 octobre 2026
de 16h00 à 19h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 16h00 à 18h00
Le vendredi 25 septembre 2026
de 16h00 à 19h00
Le vendredi 09 octobre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-23T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T16:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-25T16:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-10-09T15:00:00+02:00_2026-10-09T18:00:00+02:00;2026-10-23T16:00:00+02:00_2026-10-23T19:00:00+02:00

gare Rosa Parks rue Gaston Tessier  75018 Paris


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