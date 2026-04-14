Apprenti chercheur en astronomie, École municipale d’Astronomie, Alès

Apprenti chercheur en astronomie Mercredi 30 décembre, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-30T14:30:00+01:00 – 2026-12-30T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-30T14:30:00+01:00 – 2026-12-30T16:30:00+01:00

L’objectif de cet atelier est de mettre les enfants dans la peau d’un véritable astronome. Installés dans l’observatoire de la ville d’Alès, les enfants étudieront l’activité de la surface de notre soleil et découvriront les principes de la recherche participative en partenariat avec les chercheurs de l’observatoire de Paris.

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=97624513 »}]

Atelier de découverte de l’Astronomie chercheur science