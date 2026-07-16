Un stage de réalisation pendant les vacances d’été, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Un stage de réalisation pendant les vacances d’été 17 – 21 août Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

250€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-17T10:00:00+02:00 – 2026-08-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

DES VACANCES AVEC ITINÉRANCES

Itinérances propose une stage de réalisation pour les 12–18 ans.

En 5 jours, initiez-vous à la création d’un film, de la réalisation au montage, en passant par l’écriture de scénario, le repérage, le tournage et le cadrage aux côtés d’un professionnel.

­Du 17 au 21 août

De 10h à 18h

Pôle culturel et scientifique (155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès)

TARIFS : 250€ / personne

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :jeunepublic@itinerances.org– 04 66 30 24 26

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « email », « value »: « jeunepublic@itinerances.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466302426 »}]

Itinérances propose un stage de réalisation pour les 12-18 ans