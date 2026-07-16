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Un stage de réalisation pendant les vacances d’été, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

lundi 17 août 2026 · Pôle culturel et scientifique de Rochebelle · Alès

Un stage de réalisation pendant les vacances d’été, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
Adresse
155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
250€

Un stage de réalisation pendant les vacances d’été 17 – 21 août Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

250€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T10:00:00+02:00 – 2026-08-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

DES VACANCES AVEC ITINÉRANCES
Itinérances propose une stage de réalisation pour les 12–18 ans.

En 5 jours, initiez-vous à la création d’un film, de la réalisation au montage, en passant par l’écriture de scénario, le repérage, le tournage et le cadrage aux côtés d’un professionnel.

­Du 17 au 21 août
De 10h à 18h
Pôle culturel et scientifique (155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès)

TARIFS : 250€ / personne

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :jeunepublic@itinerances.org– 04 66 30 24 26

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « email », « value »: « jeunepublic@itinerances.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466302426 »}]
Itinérances propose un stage de réalisation pour les 12-18 ans

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