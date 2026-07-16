Un stage de réalisation pendant les vacances d’été, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
lundi 17 août 2026 · Pôle culturel et scientifique de Rochebelle · Alès
Informations pratiques
Un stage de réalisation pendant les vacances d’été 17 – 21 août Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard
250€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T10:00:00+02:00 – 2026-08-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00
DES VACANCES AVEC ITINÉRANCES
Itinérances propose une stage de réalisation pour les 12–18 ans.
En 5 jours, initiez-vous à la création d’un film, de la réalisation au montage, en passant par l’écriture de scénario, le repérage, le tournage et le cadrage aux côtés d’un professionnel.
Du 17 au 21 août
De 10h à 18h
Pôle culturel et scientifique (155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès)
TARIFS : 250€ / personne
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :jeunepublic@itinerances.org– 04 66 30 24 26
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « email », « value »: « jeunepublic@itinerances.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466302426 »}]
Itinérances propose un stage de réalisation pour les 12-18 ans
À voir aussi à Alès (Gard)
- Concert « Orgues en Cévennes », Temple d’Alès, Alès 16 juillet 2026
- La Verrerie l’Été 2/3, Parvis de l’association RAIA, Alès 16 juillet 2026
- Concert « Les V.P. », Parc de Conilhères, Alès 17 juillet 2026
- Vide-greniers nocturne, Stade de la montée de Silhol, Alès 18 juillet 2026
- Concert « Orgues en Cévennes », Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès 21 juillet 2026